СК попросил арестовать четырех участников несогласованной акции 27 июля

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Следствие просит арестовать четырех участников несогласованной акции, которая прошла 27 июля в столице. Их обвиняют в применении насилия к правоохранителям, говорится на сайте СК РФ.

"Следствием были собраны и проанализированы сведения о личности указанных лиц. С учетом этого принято решение ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Как уточняется, следствие просит поместить под домашний арест работающего курьером Александра Мыльникова, у которого на иждивении трое детей.

Ранее стало известно о задержании пятерых участников несогласованной акции в столице 27 июля.

По данным следствия, Мыльников, Лесных и Мартинцов повалили росгвардейца на тротуар, Лесных также ударил ногой другого правоохранителя. Как полагают следователи, Баршай напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину, а Емельянов силой удерживал росгвардейца.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы подала в суд на организаторов протестных акций. Она требует взыскать с оппозиционеров 18 миллионов рублей. В заявлении указано, что представители московского главка просят возместить ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка. В отношении организаторов протестных акций похожие иски подали Мосгортранс, предприятие "Автомобильные дороги", ресторан "Армения" и Московский метрополитен. Всего с ответчиков взыскали почти пять миллионов рублей.

Несогласованные мероприятия прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не воспринимают протестные акции как нечто из ряда вон выходящее. Он отметил, протесты происходят по всему миру, они вызваны конкретными вопросами. Песков подчеркнул, что власти не считают происходящее политическим кризисом.