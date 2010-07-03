Следователи задержали еще одного участника несогласованной акции в столице

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Следователи задержали еще одного участника несанкционированной акции, которая прошла 27 июля в центре столицы, Александра Мыльникова. Его подозревают в применении насилия к сотруднику Росгвардии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

"Следственным комитетом РФ в ходе расследования уголовного дела массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти задержан Александр Мыльников, местонахождение которого устанавливалось", – говорится в сообщении.

По данным следствия, в ходе несогласованного мероприятия 27 июля на улице Рождественке Мыльников с Егором Лесных и Максимом Мартинцовым, повалили на тротуар росгвардейца и избили его ногами.

В понедельник, 14 октября, следователи задержали еще четверых участников несанкционированной акции 27 июля. Как уточнили в СК, были задержаны Андрей Баршай, Владимир Емельянов, Егор Лесных и Максим Мартинцов. В жилищах подозреваемых прошли обыски.

27 июля и 3 августа в столице прошли несогласованные акции. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы подала в суд на организаторов протестных акций. Она требует взыскать с оппозиционеров 18 миллионов рублей. В заявлении указано, что представители московского главка просят возместить ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка. В отношении организаторов протестных акций похожие иски подали Мосгортранс, предприятие "Автомобильные дороги", ресторан "Армения" и Московский метрополитен. Всего с ответчиков взыскали почти пять миллионов рублей.

Несогласованные мероприятия прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не воспринимают протестные акции как нечто из ряда вон выходящее. Он отметил, протесты происходят по всему миру, они вызваны конкретными вопросами. Песков подчеркнул, что власти не считают происходящее политическим кризисом.