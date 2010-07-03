СК задержал еще 4 участников несанкционированной акции

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Следователи задержали еще четверых участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, еще двое фигурантов скрылись, говорится на сайте СК РФ.

27 июля 2019 года на улице Рождественке Егор Лесных и Максим Мартинцов напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных ударил ногой другого правоохранителя, говорится в сообщении ведомства.

По данным следователей, еще один подозреваемый Андрей Баршай толкнул сотрудника Росгвардии. Также СК установил и противоправные действия Владимира Емельянова в отношении росгвардейца, которого тот удерживал силой.

На данный момент Баршай, Емельянов, Лесных, Мартинцов задержаны. Они проходят в качестве подозреваемых, в их жилищах проведены обыски, отметили в Следственном комитете.

Видео: СК РФ

27 июля и 3 августа в столице прошли несогласованные акции. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы подала в суд на организаторов протестных акций. Она требует взыскать с оппозиционеров 18 миллионов рублей. В заявлении указано, что представители московского главка просят возместить ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка. В отношении организаторов протестных акций похожие иски подали Мосгортранс, предприятие "Автомобильные дороги", ресторан "Армения" и Московский метрополитен. Всего с ответчиков взыскали почти пять миллионов рублей.

Несогласованные мероприятия прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не воспринимают протестные акции как нечто из ряда вон выходящее. Он отметил, протесты происходят по всему миру, они вызваны конкретными вопросами. Песков подчеркнул, что власти не считают происходящее политическим кризисом.