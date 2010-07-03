СК просит об аресте участника несогласованной акции 27 июля Суровцева

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Следствие ходатайствовало о заключении под стражу Сергея Суровцева, задержанного за нападение на сотрудника правоохранительных органов на несогласованной акции в столице 27 июля, сообщает Агентство "Москва".

Его просят арестовать на срок до 27 января 2020 года по обвинению в применение насилия в отношении представителя власти. По данным СК, личность Суровцева установили после анализа записей с камер наблюдения и изучения показаний свидетелей.

По данным следствия, 27 июля на Тверской улице Суровцев поднял секцию металлического ограждения и ударил ей сотрудника Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей. После этого подозреваемый скрылся в толпе.

Несогласованные акции протеста проходили в Москве летом 2019 года несколько выходных дней подряд. Сергей Собянин заявил, что действия полиции и сотрудников Росгвардии уберегли город от серьезных последствий.

В конце августа сообщалось о завершении расследования по ряду дел, связанных с несогласованными акциями в столице.