Суд оставил в силе решение о взыскании с организаторов акции 27 июля в пользу Мосгортранса

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Мосгорсуд признал законным взыскание 1,2 миллиона рублей исковых требований ГУП "Мосгортранс" к организаторам несогласованной акции, прошедшей в Москве 27 июля. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Мосгорсуд оставил решение Коптевского суда без изменений, а апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения", – заявил источник агентства.

Ответчиками по иску Мосгортранса выступали общественные деятели Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров.

Ранее Мосгортранс подал в суд на организаторов несогласованной акции в Москве, исковое заявление поступило 16 августа. Компания-перевозчик настаивала на возмещении ущерба на сумму порядка 13 миллионов рублей.

В начале осени Коптевский районный суд Москвы удовлетворил иск Мосгортранса. По решению суда с ответчиков постановили взыскать 1 миллион 218 тысяч 591 рубль.

Несогласованные акции протеста проходили в Москве летом 2019 года несколько выходных дней подряд. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, действия полиции и сотрудников Росгвардии уберегли город от серьезных последствий.

В конце августа сообщалось о том, что завершено расследование по ряду дел, связанных с массовыми несогласованными акциями в Москве.

