Суд вернул в прокуратуру дело участника несогласованной акции Раджабова

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Тверской районный суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении Самариддина Раджабова за брошенную пластиковую бутылку в правоохранителя на несогласованной акции в Москве 27 июля. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Суд приходит к выводу, что уголовное дело подлежит возвращению прокурору для устранения препятствий его рассмотрению судом", – сказал судья.

Отмечается, что он пробудет в СИЗО до 27 декабря.

По версии следствия, Раджабов бросил пластиковую бутылку с водой в сторону сотрудников правоохранительных органов, которые восприняли это как угрозу насилия, поскольку бутылка при падении на плитку создала звук, имитирующий "разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений".

Всего по объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка под арест отправлены 13 человек: Самариддин Раджабов, Алексей Меняйло, Иван Подкопаев, Сергей Фомин, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Данила Беглец, Егор Жуков, Кирилл Жуков, Владислав Барабанов, Даниил Конон, Евгений Коваленко и Валерий Костенок.

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.