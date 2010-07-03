СК завершил расследование дела о нападении на росгвардейцев 27 июля

15:58
15:58
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Фото: sledcom.ru
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о применении насилия к сотрудникам Росгвардии в отношении участника несогласованной акции в столице 27 июля Ивана Подкопаева, передает Агентство "Москва".
Отмечается, что Подкопаев распылил химическое вещество в лица сотрудников правоохранительных органов, в результате чего двое росгвардейцев получили химические ожоги глаз и обратились за медицинской помощью. Как уточнили представители ведомства, Подкопаев признал вину.
В СК добавили, что собранные доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд.
Всего по объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка под арест отправлены 13 человек: помимо Подкопаева, это Сергей Фомин, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Данила Беглец, Егор Жуков, Кирилл Жуков, Владислав Барабанов, Алексей Миняйло, Самариддин Раджабов, Даниил Конон, Евгений Коваленко и Валерий Костенок.
10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.
Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.
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