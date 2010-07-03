Суд удовлетворил иск Мосгортранса к организаторам акции 27 июля

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Коптевский районный суд столицы удовлетворил иск Мосгортранса к организаторам несогласованной акции 27 июля, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом суд постановил взыскать с ответчиков солидарно 1 миллион 218 тысяч 591 рубль. Иск к Георгию Албурову отклонен.

Мосгортранс потребовал с Георгия Албурова, Ильи Яшина, Александра Соловьева, Юлии Галяминой, Любови Соболь, Ивана Жданова, Владимира Милова и Алексея Навального возместить ущерб, причиненный компании "простоем" (потерей рейсов) общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что к организаторам несогласованных акций в Москве подали иски о возмещении ущерба на сумму порядка 13 миллионов рублей.

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.