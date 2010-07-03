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Происшествия

06 декабря, 19:23

Суд Москвы признал трех участников акции 27 июля виновными в нападении на правоохранителей

суды происшествия

Фото: ТАСС/АР/Alexander Zemlianichenko

Мещанский суд признал участников несанкционированной акции 27 июля в Москве Александра Мыльникова, Максима Мартинцова и Егора Лесных виновными в насилии против бойца ОМОНа и полицейского, передает ТАСС.

Их обвиняют в совершении преступлений по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти, не опасное для его жизни и здоровья"). Все трое вину не признают.

Ранее Мещанский суд отказался прекратить дело в отношении фигурантов за примирением сторон. При этом потерпевшие заявили, что у них нет особых претензий к подсудимым.

Полиция Москвы подала в суд на организаторов протестных акций. Она требует взыскать с оппозиционеров 18 миллионов рублей.

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