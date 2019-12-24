Суд приговорил к 2,5 годам колонии участника несогласованной акции Суровцева

16:35
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Тверской районный суд столицы приговорил к 2,5 годам колонии Сергея Суровцева по делу о нападении на правоохранителя на несогласованной акции в столице 27 июля, сообщает Агентство "Москва".
Его признали виновным по статье "Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни".
По версии следствия, 27 июля Суровцев на Тверской улице поднял секцию металлического ограждения и ударил ей сотрудника Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей. После этого он скрылся в толпе.
Участника той же несанкционированной акции Самариддина Раджабова Мещанский районный суд приговорил к штрафу за бросок бутылкой в росгвадейцев. Его освободили от наказания. В качестве исполненного наказания ему зачли время, проведенное под стражей.
Прокурор попросил суд лишить Раджабова свободы на 3,5 года. По информации обвинения, он бросил пластиковую бутылку с водой в сторону силовиков. Те восприняли бросок как реальную угрозу применения к ним насилия, поскольку бутылка при падении на плитку создала звук удара, имитирующий "разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений".
В начале декабря Эдуарда Малышевского приговорили к трем годам колонии общего режима за нападение на полицейского. Как сообщает следствие, его задержали 27 июля на Тверской улице и поместили в автозак. Мужчина, находясь в машине, выбил изнутри стекло в окне, осколки которого упали на голову и плечо сотруднику полиции.
Руслан Лесных, Максим Мартинцов и Александр Мыльников получили 3 года лишения свободы в колонии общего режима, 2,5 года колонии и 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Все трое признаны виновными в применении неопасного для здоровья насилия к представителю власти, Лесных – в двух эпизодах насилия.
После несогласованных акций 27 июля и 3 августа СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Впоследствии уголовные дела по статье о массовых беспорядках были закрыты.
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