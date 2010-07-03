Суд в Москве осудил участника акции 27 июля Малышевского на три года колонии

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Тверской районный суд столицы приговорил участника несогласованной акции 27 июля Эдуарда Малышевского к трем годам колонии общего режима за нападение на полицейского. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По версии следствия, Малышевского задержали на Тверской улице и поместили в автозак. Мужчина, находясь в машине, выбил изнутри стекло в окне, осколки которого упали на голову и плечо сотруднику полиции. Малышевский заявил, что не замышлял причинить кому-либо вред.

Несанкционированная акция, участником которой стал осужденный, состоялась в Москве 27 июля 2019 года. Сотрудники правоохранительных органов задержали примерно тысячу человек, инициировали уголовные дела по факту массовых беспорядков и применения насилия к представителям полиции.

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы назначил другим участникам акции – Руслану Лесных, Максиму Мартинцову и Александру Мыльникову – реальные сроки по делу о нападении на сотрудников Росгвардии. Молодые люди осуждены на сроки от 2 до 3 лет.

