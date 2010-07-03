Участнику несогласованной акции 27 июля Емельянову назначили условное наказание

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Владимиру Емельянову, который участвовал в несогласованной акции в столице 27 июля, назначили условный срок. Решение принял Мещанский районный суд, сообщает ТАСС.

Как уточняется, Емельянова признали виновным в нападении на бойца ОМОН.

"Назначить Емельянову наказание в виде двух лет лишения свободы условно", – огласила судья Татьяна Шанина.

Испытательный срок составит три года. В течение этого времени Емельянов должен отмечаться в правоохранительных органах.

Согласно выводу суда, Емельянов не применил опасное для жизни и здоровья потерпевшего насилие, однако оно представляло общественную угрозу в связи с публичностью и преднамеренностью действий обвиняемого.

16 октября Басманный суд столицы арестовал Емельянова. По версии следствия, Емельянов "силой удерживал" сотрудника Росгвардии, препятствуя выполнению служебных обязанностей.

Адвокат просил о домашнем аресте для своего подопечного. По словам представителя защиты, Емельянов – сирота, у него на иждивении находятся бабушка и прабабушка. Кроме того, он болен астмой, что не позволяет находиться в СИЗО.

Ранее полиция Москвы подала в суд на организаторов протестных акций иск на 18 миллионов рублей. Во столько представители московского главка оценили ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка.

В отношении организаторов протестных акций похожие иски подали Мосгортранс, предприятие "Автомобильные дороги", ресторан "Армения" и Московский метрополитен.

Несогласованные мероприятия прошли в Москве 27 июля и 3 августа. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.