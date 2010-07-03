Прокурор требует для трех участников акции 27 июля в Москве от 3 до 4 лет колонии

20:18
Фото: ТАСС/YURI KOCHETKOV/EPA
Государственный обвинитель потребовал в четверг приговорить троих участников акции 27 июля в Москве Александра Мыльникова, Егора Лесных и Максима Мартинцова на сроки от 3 до 4 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.
"Мартинцову обвинение просит назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы, Лесных – 4 лет, Мыльникову – 3 лет", – сказал представитель прокуратуры.
Обвинение считает, что подсудимые могут исправиться только в условиях изоляции от общества и требует признать их виновными по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
Согласно версии следователей, Мыльников, Лесных и Мартинцов повалили росгвардейца на тротуар. Лесных также ударил ногой другого правоохранителя.
В конце ноября Басманный районный суд столицы арестовал до 27 января 2020 года Сергея Суровцева, которого обвиняют в нападении на сотрудника правоохранительных органов на несогласованной акции в столице 27 июля. Личность Суровцева установили после анализа записей с камер наблюдения и изучения показаний свидетелей.
Ранее сообщалось, что полиция Москвы подала в суд на организаторов протестных акций. Она требует взыскать с оппозиционеров 18 миллионов рублей. В заявлении указано, что представители московского главка просят возместить ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка. В отношении организаторов протестных акций похожие иски подали Мосгортранс, предприятие "Автомобильные дороги", ресторан "Армения" и Московский метрополитен.
Несогласованные акции протеста проходили в Москве летом 2019 года несколько выходных дней подряд. Как заявил Сергей Собянин, действия полиции и сотрудников Росгвардии уберегли город от серьезных последствий.
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