СК требует арестовать боксера Кушиташвили

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Военное следственное управление СК РФ по столице просит заключить под стражу двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, который подозревается в нападении на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение гарнизонного военного суда, куда поступило ходатайство следствия.

"В ходатайстве, поступившем около 12:00 в понедельник, следствие просит об "избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел на Фрунзенской набережной. Мужчины проявили агрессию при проверке документов. Один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо.

Следствие утверждает, что спортсмен был нетрезв, имел при себе чуть более 0,5 грамма кокаина. Сам Кушиташвили утверждает, что никого не бил.

Тренер сборной РФ по боксу Виктор Фархутдинов ранее сообщил, что был потрясен этой информацией. По его словам, раньше у спортсменов не было проблем с дисциплиной.