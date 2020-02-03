Военный суд арестовал боксера Кушиташвили

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Военный суд в Москве арестовал боксера Георгия Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Кушиташвили меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 апреля", – огласил решение судья.

В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере".

В свою очередь, генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что организация намерена добиваться максимального наказания для спортсмена, если его вина будет доказана.

"Бросать мы его не будем, потому что он столько лет отдал боксу, но будем настаивать на максимальном наказании по этим статьям, если будет доказано. Но как боксера и спортсмена мы его бросать не будем, будем помогать, оплачивать адвокатов, но все будет по закону", – сказал Кремлев.

Он добавил, что в федерации все находятся в шоковом состоянии, потому что за спортсменом ранее подобных поступков не было замечено. Кремлев отметил, что борцы постоянно проходят медицинский контроль, врачи их осматривает, также они сдают каждую неделю биохимию.

Генеральный секретарь федерации в заключение добавил, что боксер на предстоящую Олимпиаду-2020 не поедет.

Инцидент произошел на Фрунзенской набережной. Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян проявили агрессию при проверке документов. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников Росгвардии.

Следствие утверждает, что спортсмен Кушиташвили был нетрезв, имел при себе чуть более 0,5 грамма кокаина. Сам Кушиташвили утверждает, что никого не бил.

Тренер сборной РФ по боксу Виктор Фархутдинов ранее сообщил, что был потрясен этой информацией. По его словам, раньше у спортсменов не было проблем с дисциплиной.

Георгий Кушиташвили является чемпионом России по боксу в весовой категории до 81 килограмма. В 2016 году спортсмен стал бронзовым призером. На чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге боксер дошел до 1/4 финала.