Боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от выступлений за сборную

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Арестованный за хранение наркотиков чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили пожизненно отстранен от выступлений за сборную России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева.

Он заявил, что подобное решение было сделано после оглашения результатов медицинского освидетельствования, которое показало, что в момент задержания в крови боксера находилось наркотическое вещество. При этом Кремлев уточнил, что в дальнейшем спортсмен может попробовать себя в профессиональном боксе.

"Если в дальнейшем Георгий покажет себя с лучшей стороны, например, займется общественной деятельностью, и члены совета чемпионов федерации на это обратят внимание, то он сможет выступать в профессиональном боксе на территории России. Но двери в национальную сборную для него закрыты, он исключен", – сказал Кремлев.

3 февраля военный суд в Москве арестовал боксера Георгия Кушиташвили до 1 апреля. В пятницу, 14 февраля, второй военный окружной суд признал арест спортсмена законным.

В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере".

Инцидент произошел на Фрунзенской набережной. Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян проявили агрессию при проверке документов. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников Росгвардии.

Следствие утверждает, что спортсмен Кушиташвили был нетрезв, имел при себе чуть более 0,5 грамма кокаина. Сам Кушиташвили утверждал, что никого не бил.

Георгий Кушиташвили является чемпионом России по боксу в весовой категории до 81 килограмма. В 2016 году спортсмен стал бронзовым призером. На чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге боксер дошел до 1/4 финала.

