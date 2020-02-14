Суд признал законным арест боксера Кушиташвили

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Второй военный окружной суд признал законным арест чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили по обвинению в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Постановление оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения", – огласил решение судья Бакин.

Защита обвиняемого приобщила к делу справку о наличии у боксера заболевания двенадцатиперстной кишки и характеристику от боксерского клуба La Cruz.

Прокурор, в свою очередь, предоставила результаты медицинского освидетельствования спортсмена, в которых сообщалось, что в организме боксера было обнаружено наркотическое средство.

Сам боксер и защита пока эту информацию никак не прокомментировали, в ходе заседания они просили суд назначить наказание в виде домашнего ареста или отпустить боксера под залог.

3 февраля военный суд в Москве арестовал боксера Георгия Кушиташвили до 1 апреля. В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере".

Инцидент произошел на Фрунзенской набережной. Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян проявили агрессию при проверке документов. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников Росгвардии.

Следствие утверждает, что спортсмен Кушиташвили был нетрезв, имел при себе чуть более 0,5 грамма кокаина. Сам Кушиташвили утверждает, что никого не бил.

Тренер сборной РФ по боксу Виктор Фархутдинов ранее сообщил, что был потрясен этой информацией. По его словам, раньше у спортсменов не было проблем с дисциплиной.

Георгий Кушиташвили является чемпионом России по боксу в весовой категории до 81 килограмма. В 2016 году спортсмен стал бронзовым призером. На чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге боксер дошел до 1/4 финала.

