Боксер Кушиташвили рассказал о сломанном носе росгвардейца

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Арестованный по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков боксер Георгий Кушиташвили прокомментировал RT инцидент.

Чемпион России по боксу заявил, что росгвардеец сломал нос сам, сам же спортсмен лишь предложил свою помощь, чтобы его вправить.

"Мне много раз ломали нос, так что вправлять умею", – отметил Кушиташвили.

Георгия Кушиташвили и его друга Овика Оганнисяна задержали в Москве 1 февраля. Они проявили агрессию при проверке документов, при задержании боксер ударил одного из сотрудников Росгвардии.

Позднее стало известно, что военный суд арестовал боксера Кушиташвили сроком до 1 апреля. Также сообщалось, что спортсмена временно исключили из состава сборной России по боксу.