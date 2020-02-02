В Федерации бокса заявили, что Кушиташвили ранее не был замечен в употреблении наркотиков

У двукратного чемпиона России по боксу изъяли кокаин

Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили ранее не был замечен в употреблении алкоголя и наркотиков, сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Это странная история, поскольку 2–3 дня назад он приехал со сборов. Какие там могли быть наркотики? Он никогда не пользовался наркотиками, никогда не был замечен даже в пьянстве", – заявил Кремлев.

По его словам, по произошедшему ведется внутренняя проверка.

"Если действительно было такое поведение, мы выступам за жесткое наказание. Все по-разному говорят: кто говорит – ударил, кто говорит – не ударил. Он еженедельно сдает пробы, не может быть, чтобы он употреблял", – цитирует его телеканал Москва 24.

Георгий Кушиташвили и другой боксер Овик Оганнисян были задержаны на Фрунзенской набережной. В Росгвардии рассказали, что при проверке документов у мужчин от них последовала агрессивная реакция, после чего Кушиташвили ударил сотрудника Росгвардии по лицу.

Злоумышленников доставили в отдел полиции. В ходе личного досмотра у Кушиташвили обнаружили пакетик с наркотическим веществом. В отношении него пока возбуждено дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.

Тренер сборной РФ по боксу уже прокомментировал данный инцидент. В разговоре с агентством он был потрясен появившейся в интернете информации, заявив, что раньше у спортсменов не было проблем с дисциплиной.