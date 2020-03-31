Семь столичных СИЗО остановили прием заключенных

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Семь следственных изоляторов в Москве из-за коронавируса прекратили прием подозреваемых и обвиняемых. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСИН.

"В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции с 31 марта и до особого указания в следственных изоляторах, расположенных на территории Москвы, введен режим особых условий", – рассказали в пресс-бюро.

Прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных будет осуществляться только в СИЗО–7 на улице Верхние Поля.

Также во всех учреждениях приостанавливается прием посылок и передач. До особого распоряжения будет остановлен и вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия.

С 31 марта сотрудники столичных СИЗО перешли на казарменный режим работы из-за коронавируса. Все сотрудники изоляторов, которые заступили на смену во вторник, останутся на рабочем месте на 14 суток.

Ранее московское управление ФСИН утвердило новые ограничения для столичных СИЗО в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, встречи заключенных с адвокатами будут проходить в комнате для краткосрочных свиданий через стеклянный барьер.

Кроме того, представители Общественной наблюдательной комиссии смогут посещать СИЗО лишь при наличии медицинских масок, перчаток и бахил.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 в Москве. За весь период выписан 121 человек.

