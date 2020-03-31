Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:54

В столичные СИЗО прекратили допуск членов ОНК

общество

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В связи с введением карантина в СИЗО города допуск туда членов Общественной наблюдательной комиссии временно прекращен. О данных мерах предосторожности рассказал член комиссии Борис Клин, передает RT.

"Сегодня члены комиссии попытались посетить следственный изолятор № 1 ФСИН России, но администрация в допуске отказала, сославшись на введение карантина из-за эпидемии коронавируса", – заявил Клин.

Как объяснил начальник СИЗО Антон Подрез, на территории следственного изолятора не могут находиться прокуроры, следователи, а также адвокаты.

Кроме того, аналогичные правила действуют в "Матросской тишине" УФСИН города. Ко всему прочему, заключенных временно не доставляют в суды и на следственные действия.

Согласно данным на 31 марта, в России зафиксировали 2 337 случаев коронавирусной инфекции. Из них за минувшие сутки 500 случаев заражения новые. По статистике ВОЗ, на текущий момент в мире COVID-19 заболело более 697 тысяч человек.

Ранее стало известно, что с 30 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика