В столичные СИЗО прекратили допуск членов ОНК

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В связи с введением карантина в СИЗО города допуск туда членов Общественной наблюдательной комиссии временно прекращен. О данных мерах предосторожности рассказал член комиссии Борис Клин, передает RT.

"Сегодня члены комиссии попытались посетить следственный изолятор № 1 ФСИН России, но администрация в допуске отказала, сославшись на введение карантина из-за эпидемии коронавируса", – заявил Клин.

Как объяснил начальник СИЗО Антон Подрез, на территории следственного изолятора не могут находиться прокуроры, следователи, а также адвокаты.

Кроме того, аналогичные правила действуют в "Матросской тишине" УФСИН города. Ко всему прочему, заключенных временно не доставляют в суды и на следственные действия.

Согласно данным на 31 марта, в России зафиксировали 2 337 случаев коронавирусной инфекции. Из них за минувшие сутки 500 случаев заражения новые. По статистике ВОЗ, на текущий момент в мире COVID-19 заболело более 697 тысяч человек.

Ранее стало известно, что с 30 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.