Верховный суд предложил рассматривать дела по интернету

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Верховный суд продлил до 11 мая ограничения по рассмотрению дел в связи с пандемией коронавируса и предложил рассматривать дела удаленно, по Сети. Об этом сообщает РИА Новости.

"Рекомендовать судам при наличии технической возможности с учетом мнений участников судопроизводства проводить судебные заседания <...> с использованием системы видеоконференцсвязи и/или системы веб-конференции", – указано в постановлении.

Участникам заседаний необходимо подать заявление в электронном виде и приложить копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия. Кроме того, в Верховном суде напомнили о необходимости соблюдать санитарные правила.

Ограничения в работе судов были введены еще в марте. На рассмотрении остались только те дела, которые классифицировались как неотложные. На тех заседаниях, которые все же проводят, необходимо соблюдать социальную дистанцию. Сотрудники суда и приставы обеспечены масками и антисептиками.

