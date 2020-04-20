В России впервые проведут онлайн-заседание Верховного суда

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Верховный суд РФ первым среди российских судов начинает рассматривать дела по интернету. Уточняется, что стороны смогут участвовать в заседании из дома или иного помещения. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе, в законодательстве предусмотрена возможность присутствия подсудимых в зале суда посредством видеосвязи. Соответствующие технологии есть в учреждениях ФСИН, судах и иных госорганах.

В Верховном суде РФ заявили, что возможность удаленного участия в судебных заседаниях прорабатывается с 2019 года. В случае если будет разрешено появляться в суде в удаленном формате, необходимо будет разработать систему верификации участника заседания по лицу и голосу.

В начале апреля российский суд впервые рассмотрел дело по видеосвязи в популярном мессенджере WhatsApp. Процесс в Свердловской области касался работы кафе при уже введенном требовании о закрытии заведений общественного питания из-за коронавируса.

