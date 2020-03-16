Всем посетителям судов столицы начнут измерять температуру

15:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Посетителям Мосгорсуда и районных судов столицы начнут при входе в здания измерять температуру. Про дополнительные меры безопасности Агентству "Москва" рассказали представители Мосгорсуда.
"Проход посетителей в здания районных судов города Москвы, Московского городского суда будет возможен после измерения температуры тела посетителя специальным устройством", – сообщили в пресс-службе.
Москвичам и гостям столицы рекомендовали заранее приходить на заседания в связи с усиленными мерами предосторожности.
Как уточнили в Мосгорсуде, дополнительные проверки не скажутся на расписании назначенных судебных заседаний.
Помимо того, время работы судов остается прежним. Однако горожан попросили не посещать здания судов в случае плохого самочувствия.
14 марта власти Москвы признали распространение нового коронавируса чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности.
В Москве работает call-центр Депздрава по коронавирусу
Впервые случаи заражения коронавирусом COVID-19 выявили в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что заразилось свыше 153,5 тысячи человек, более 5,7 тысячи умерло.
С 20 февраля Россия временно запретила въезд граждан КНР на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки в республике.
С 1 марта закрыто авиасообщение с Южной Кореей для всех авиакомпаний, кроме "Аэрофлота" и "Авроры".
Действует временный запрет на регулярные и чартерные авиарейсы между Россией и Ираном.
Еще с 13 марта принято решение ограничить авиасообщение России с Францией, Испанией, Германией и Италией, с 16 марта – со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией.
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