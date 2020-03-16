Всем посетителям судов столицы начнут измерять температуру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Посетителям Мосгорсуда и районных судов столицы начнут при входе в здания измерять температуру. Про дополнительные меры безопасности Агентству "Москва" рассказали представители Мосгорсуда.

"Проход посетителей в здания районных судов города Москвы, Московского городского суда будет возможен после измерения температуры тела посетителя специальным устройством", – сообщили в пресс-службе.

Москвичам и гостям столицы рекомендовали заранее приходить на заседания в связи с усиленными мерами предосторожности.

Как уточнили в Мосгорсуде, дополнительные проверки не скажутся на расписании назначенных судебных заседаний.

Помимо того, время работы судов остается прежним. Однако горожан попросили не посещать здания судов в случае плохого самочувствия.

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