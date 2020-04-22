Верховный суд объяснил действие системы наказаний за нарушение самоизоляции

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В Верховном суде РФ разъяснили наказания, которые будут следовать за нарушением режима самоизоляции, сообщает РИА Новости.

В частности, в учреждении отметили, что статья 6.3 Кодекса об административных правонарушениях будет применяться в отношении тех, кто находится под подозрением в заражении коронавирусом. Кроме того, административную ответственность могут понести те, кто контактировал с инфицированными.

Также дело будет заведено на тех, кто нарушает режим самоизоляции в случае, если гражданин недавно приехал из страны со сложной эпидемиологической обстановкой.

В Верховном суде пояснили, что чаще всего ответственность налагается на тех, кто не соблюдает допустимую дистанцию, на которую можно уходить от дома (100 метров). Кроме того, в учреждении заявили о распространенности случаев, в которых граждане уезжали на автомобиле без веской на то причины.

Также в Верховном суде напомнили и о других видах нарушения режима самоизоляции. К ним относятся несоблюдение социальной дистанции, посещение мест общегородского значения и перемещение по городу без веской причины. В учреждении отметили, что санкции за несоблюдение режима самоизоляции могут налагаться в течение года после совершения проступка.

Кроме того, в Верховном суде напомнили и о системе штрафов, которые налагаются за подобные правонарушения. Так, за нарушение статьи 6.3 КоАП на граждан налагается взыскание в размере от 15 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц и ИП – от 50 до 150 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

В случае проступка, рассматриваемого по части 1 статьи 20.6.1., нарушитель облагается штрафом в размере от 10 до 50 тысяч рублей (граждане), от 30 до 50 тысяч рублей (должностные лица или ИП) или от 100 до 300 тысяч рублей (юридические лица).

С 15 апреля в Москве действует система пропусков. Она предназначена для контроля за соблюдением ограничений на передвижение столичных жителей по городу. Для проезда на личном или общественном транспорте москвичи должны получить спецразрешение.

С 22 апреля в столице ввели систему автоматического контроля пропусков. Автомобили, чей государственный номер не был указан в разрешении на передвижение по городу, фиксируются с помощью систем видеонаблюдения. Что касается желающих воспользоваться общественным транспортом, то им необходимо указать номер карты для оплаты проезда при оформлении пропуска.

Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что утром 22 апреля зафиксировали около 600 человек, которые пытались проехать на общественном транспорте без правильно составленного спецразрешения. Кроме того, системы видеофиксации обнаружили около 5,6 тысячи автомобилей, на которых не оформлен пропуск.