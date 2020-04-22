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Город

12:56

3,7 млн автомобилистов указали номера в автоматизированной системе в столичном регионе

город транспорт

К настоящему моменту 3,7 миллиона автомобилистов указали номера своих автомобилей в автоматизированной системе Москвы и области, заявил заммэра Москвы, глава Дептранса Максим Ликсутов.

"Просим всех, у кого есть пропуск и кто планирует передвигаться по городу на личном автомобиле, привязать данные вашей машины к электронному пропуску, а перед поездкой еще раз убедиться, что все в порядке – пропуск действителен и автомобиль привязан", – отметил заммэра.

Ранее Ликсутов сообщил, что утром 22 апреля в столице зафиксировали около 5,6 тысячи автомобилей без оформленного спецпропуска.

Сейчас выясняется, есть ли у этих людей право на передвижение по городу с точки зрения медицинских рекомендаций. Нарушители понесут административную ответственность за несоблюдение режима самоизоляции.

С 22 апреля в столице запустили систему автоматического контроля пропусков. Теперь для использования общественного транспорта необходимо привязать свою карту к пропуску.

При передвижении на личном транспорте в Москве нужно указывать государственный номер автомобиля. Для контроля поездок граждан на машине ввели систему видеофиксации, которая реагирует на отсутствие разрешения.

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