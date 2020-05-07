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Происшествия

14:43

Столичная полиция выясняет обстоятельства драки между охранниками и посетителем в "Ашане"

происшествия

Фото: телеграм-канал BAZA

В Москве полиция устанавливает обстоятельства драки между охранниками и покупателем в магазине "Ашан" в торговом центре "Гагаринский", сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел 5 мая. На видео, опубликованном в телеграм-каналах, видно, как два охранника преследуют посетителя вдоль торговых стеллажей. Один из них бьет молодого человека, опрокидывает на пол, после чего второй охранник якобы бьет покупателя по лицу.

Сейчас полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее мужчина откусил ухо посетителю супермаркета в Москве. Потерпевший был доставлен в больницу.

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