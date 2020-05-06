Полиция задержала мужчину, ударившего женщину в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотрудником УВД на Московском метрополитене задержали 44-летнего жителя столицы, подозреваемого в нанесении побоев женщине, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Войковская" до станции "Ховрино" Замоскворецкой линии метро. Неизвестный несколько раз ударил 58-летнюю женщину по лицу. Отмечается, что повод для конфликта был малозначительный.

Пострадавшую отправили в одну из городских больниц. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Дознание УВД на метрополитене возбудило уголовное дело по статье "Побои". В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный откусил ухо посетителю супермаркета. Очевидцы отмечали, что инцидент случился в продуктовом магазине на улице Лихоборские Бугры.