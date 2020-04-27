Избившего администратора McDonald's мужчину задержали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве мужчина избил администратора ресторана McDonald's. Инцидент случился в районе Хамовники на Комсомольском проспекте.

"Как заявил оперативникам администратор заведения, известный ему мужчина, находясь в ресторане, беспричинно напал на него с кулаками, причинив ушиб спинки носа и левого уха", – сообщает Агентство "Москва".

В нападении на сотрудника ресторана был изобличен 34-летний москвич. Он был оперативно задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время в отношении мужчины возбудили уголовное дело о побоях. На время следственных действий фигурант был отпущен под подписку о невыезде.

Ранее в правоохранительные органы обратилась женщина, сообщившая об избиении человека в подъезде жилого дома. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия, после чего им удалось задержать двоих подозреваемых в нападении на местного жителя. По данному факту было возбуждено уголовное дело о грабеже.