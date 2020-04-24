Полиция Москвы задержала двоих подозреваемых в нападении на человека

13:10
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Столичная полиция задержала двоих человек, которые подозреваются в ограблении мужчины в центре Москвы.
В пресс-службе ГУ МВД России по городу рассказали, что в правоохранительные органы обратилась женщина, которая проживает в Грузинском переулке. Она сообщила о двух мужчинах, которые вошли в подъезд и избили человека.
Полиция прибыла на место происшествия. Потерпевший обратился к представителям правоохранительных органов и подробно рассказал о случившемся.
"Как выяснилось, один из злоумышленников ударил потерпевшего по голове, а после того, как он упал, второй похитил из кармана его одежды кошелек с банковской картой и снял с плеч рюкзак", – приводит слова пресс-службы ГУ МВД России по столице Агентство "Москва".
В результате разыскных мероприятий были обнаружены ранее судимый 44-летний горожанин и 29-летний приезжий. Их задержали на улице Большой Садовой. Кроме того, полицейские нашли и личные вещи потерпевшего.
В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по факту грабежа.
Ранее в Москве задержали 45-летнего москвича, который попытался силой забрать сумку у 82-летней женщины. Он был задержан и в настоящий момент находится под подпиской о невыезде.
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