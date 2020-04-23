Полиция задержала москвича за попытку ограбить 82-летнюю женщину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Полиция задержала жителя Москвы, подозреваемого в попытке ограбления пожилой женщины, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

Как рассказала 82-летняя потерпевшая, в подъезде дома на нее сзади напал неизвестный и попытался похитить имущество. В ходе розыска на улице Зеленодольской оперативники задержали 45-летнего москвича.

Злоумышленник заметил женщину у продуктового магазина, а когда та заходила в подъезд своего дома, попытался выдернуть из ее рук сумку. Женщина упала на пол и начала громко звать на помощь, что и спугнуло нападавшего.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на грабеж. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Петровско-Разумовском проезде двое неизвестных напали на прохожих ради наживы. Полиция задержала подозреваемых в возрасте 20 лет и 31 года. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело о разбое.