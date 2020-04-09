Шестеро неизвестных ворвались в квартиру москвича, избили его и ограбили

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шестеро неизвестных ворвались в квартиру москвича, избили его и украли деньги и телефон. Нападение произошло по адресу Зеленый проспект, дом 37, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"Установлено, что ночью, в период с 1:00 до 4:00, шестеро злоумышленников позвонили в дверь, зашли внутрь квартиры и нанесли потерпевшему побои, после чего, угрожая ножами и пистолетом, отняли у него около 20 тысяч рублей и телефон", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что преступники также вынудили потерпевшего перевести на свой счет 14,5 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее кладовщик с автоматом ограбил безработного на востоке Москвы. После причиненных телесных повреждений злоумышленник, угрожая похожим на автомат предметом, похитил у него телефон и скрылся. Общий материальный ущерб оценили в 20 тысяч рублей.