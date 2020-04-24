СК проверяет информацию о нападении мужчины на пенсионерку за несоблюдение дистанции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Следователи начали доследственную проверку сообщений, которые появились в СМИ, о том, что мужчина якобы напал на пожилую женщину в одном из магазинов на востоке Москвы из-за несоблюдения дистанции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СКР по городу Юлию Иванову.

По ее словам, из информации следует, что в одном из магазинов мужчина ударил пенсионерку, которая стояла рядом с ним. Женщина упала и ударилась о полку с товарами.

Ранее Сергей Собянин обязал работодателей обеспечить условия для социального дистанцирования сотрудников и клиентов компаний. Расстояние между ними не должно быть меньше чем 1,5 метра, согласно дополнительным мерам, которые предприняты в столице с 29 марта.

