Неизвестный откусил ухо посетителю магазина в Москве – очевидцы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве правоохранители проверяют данные о том, что в одном из столичных супермаркетов неизвестный откусил ухо покупателю.

Очевидцы сообщили, что инцидент случился в продуктовом магазине на улице Лихоборские Бугры.

В настоящее время на место происшествия выехали сотрудники полиции, передает Агентство "Москва", ссылаясь на данные источника в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о том, что 17-летняя девушка напала с топором на родственницу в центре Москвы. Известно, что потерпевшую доставили в реанимацию, а подозреваемую – в медучреждение для оказания психиатрической помощи.