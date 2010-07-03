Полиция задержала мужчину, откусившего часть щеки посетителю караоке-бара

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Сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, откусившего часть щеки посетителю столичного караоке-бара. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 14 июля текущего года в караоке-баре "Лофт" на улице 1905 года. Как уточняется, в заведении между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один укусил другого за щеку. В результате 33-летний потерпевший получил травмы лица.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". С задержанным мужчиной проводятся следственные действия.

В мае этого года в подмосковном Пушкино девушка покусала и избила полицейских. Отмечалось, что участковый получил сотрясение мозга, ушиб мягких тканей и раны от укусов женщины, а сотрудник патрульно-постовой службы – телесные повреждения в виде укушенных ран.

