Полиция разбирается в нападении на женщину на юге столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Очевидцы сообщили о нападении на женщину на юге столицы. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

"Поступила информация, что у гаражей на улице Бирюлевской мужчина несколько раз ударил женщину по голове. Потерпевшая без сознания лежит в луже крови", – цитирует Агентство "Москва" источник в экстренных службах.

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи.

Ранее неизвестный ранил ножом в грудь мужчину в торговом центре на северо-востоке столицы. Прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили пострадавшего. Его госпитализировали с колото-резаным ранением грудной клетки и гемопневмотораксом.

