В Подмосковье женщина покусала и избила полицейских

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Уголовное дело возбудили в подмосковном Пушкино в отношении 23-летней женщины, которая подозревается в применении насилия в отношении двух сотрудников полиции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области.

"Следственным отделом по Пушкино ГСУ СК России по Московской области в отношении 23-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часте 1 статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, 22 мая женщина, находясь в отделении полиции городского округа Ивантеевка применила насилие в отношении двух сотрудников полиции, которые находились при исполнении.

Отмечается, что участковый получил сотрясение мозга, ушиб мягких тканей и раны от укусов женщины, при этом сотрудник патрульно-постовой службы получил телесные повреждения в виде укушенных ран.

Подозреваемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. К настоящему времени проводится проверка по факту происшествия. Продолжается расследование уголовного дела.

