В Подмосковье женщина покусала и избила полицейских

Уголовное дело возбудили в подмосковном Пушкино в отношении 23-летней женщины, которая подозревается в применении насилия в отношении двух сотрудников полиции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области.
"Следственным отделом по Пушкино ГСУ СК России по Московской области в отношении 23-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часте 1 статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, 22 мая женщина, находясь в отделении полиции городского округа Ивантеевка применила насилие в отношении двух сотрудников полиции, которые находились при исполнении.
Отмечается, что участковый получил сотрясение мозга, ушиб мягких тканей и раны от укусов женщины, при этом сотрудник патрульно-постовой службы получил телесные повреждения в виде укушенных ран.
Подозреваемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. К настоящему времени проводится проверка по факту происшествия. Продолжается расследование уголовного дела.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.