17-летняя девушка напала с топором на родственницу в центре Москвы

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Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту покушения на убийство женщины в центре столицы, сообщили в ведомстве Агентству "Москва".

По данным следствия, 22 апреля 17-летняя девушка в квартире нанесла своей родственнице многочисленные рубленые раны топором по различным частям тела. Потерпевшую доставили в реанимацию, а подозреваемую – в медучреждение, где ей оказывают психиатрическую помощь.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Краснодаре 73-летнего мужчину заподозрили в убийстве соседа по больничной палате из-за подозрения, что тот его обворовывает. Возбуждено уголовное дело.