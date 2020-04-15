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В мире

16:05

Зараженный COVID-19 мужчина убил пытавшуюся изолировать его жену

происшествия за рубежом

Фото: depositphotos/alexraths

Мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией убил свою жену, которая пыталась заставить супруга изолироваться. Инцидент случился в Лондоне, передает РИА Новости.

Соседи супругов услышали крики и вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили труп женщины с множественными травмами.

По подозрению в убийстве был задержан хозяин дома. В суде он рассказал, что подрался с женой из-за того, что она потребовала его покинуть дом, обосновав это тем, что он заражен COVID-19.

Ранее сообщалось, что постоянное пребывание членов семьи вместе может быть опасным, поскольку все люди устают друг от друга и им требуется время для уединения. В связи с этим психологи дали советы о том, как безболезненно пережить самоизоляцию в кругу семьи.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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