В Краснодаре пенсионера заподозрили в убийстве соседа по больничной палате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Краснодаре 73-летнего мужчину подозревают в убийстве соседа по больничной палате из-за подозрения, что тот его обворовывает. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по региону.

Мужчины проходили лечение в отделении эндокринологии одного из лечебных учреждений города и находились в одной палате. Со слов подозреваемого, в ночь на 18 апреля ему показалось, что он находится дома, а его сосед по палате якобы проник в его домовладение.

Фигурант напал на 39-летнего мужчину и стал его душить. На крики пострадавшего в палату сбежался медперсонал. Несмотря на попытки оказать помощь мужчине, спасти его не удалось. Проводятся следственные действия, назначена судмедэкспертиза.

Накануне СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в реке в ТиНАО. Следователи устанавливают родителей новорожденного. Назначена судебно-медицинская экспертиза.