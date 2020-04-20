Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

15:33

В Краснодаре пенсионера заподозрили в убийстве соседа по больничной палате

происшествия криминал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Краснодаре 73-летнего мужчину подозревают в убийстве соседа по больничной палате из-за подозрения, что тот его обворовывает. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по региону.

Мужчины проходили лечение в отделении эндокринологии одного из лечебных учреждений города и находились в одной палате. Со слов подозреваемого, в ночь на 18 апреля ему показалось, что он находится дома, а его сосед по палате якобы проник в его домовладение.

Фигурант напал на 39-летнего мужчину и стал его душить. На крики пострадавшего в палату сбежался медперсонал. Несмотря на попытки оказать помощь мужчине, спасти его не удалось. Проводятся следственные действия, назначена судмедэкспертиза.

Накануне СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в реке в ТиНАО. Следователи устанавливают родителей новорожденного. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать