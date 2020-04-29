Полиция ищет откусившего ухо посетителю супермаркета в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Полицейские начали поиски неизвестного, который причинил телесные повреждения посетителю магазина. Инцидент случился в районе Коптево, передает Агентство "Москва" заявление МВД России по столице.

"Около 16:55 в магазине на улице Лихоборские Бугры произошел конфликт между охранником и двумя посетителями. В ходе конфликта один из посетителей причинил телесные повреждение второму посетителю, после чего скрылся с места происшествия", – уточнили стражи порядка.

Потерпевший был доставлен в больницу, начаты следственные действия. Как заявил источник в правоохранительных органах, неизвестный откусил ухо покупателю в супермаркете.

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