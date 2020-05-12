Суд арестовал подозреваемого в нападении на полицейского и водителей в Москве

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Суд заключил под стражу мужчину, подозреваемого в применении насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области Ольгу Врадий.

"Суд арестовал мужчину до 11 июля, то есть на два месяца", – заявила Врадий.

Ранее сообщалось, что сотрудниками полиции был задержан мужчина 1989 года рождения, который на Ладожской улице ударил по голове неизвестного мужчину, после чего потребовал деньги и ключи от машины и скрылся. Затем подозреваемый нанес ножевое ранение на Бауманской улице водителю автомобиля.

При попытке скрыться подозреваемый совершил наезд на полицейского. Чтобы остановить машину, тот сделал предупредительный выстрел из табельного пистолета Макарова вверх и два выстрела в сторону машины.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на грабеж с применением насилия", "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Разбой" и "Применение насилия в отношения представителя власти".

Ранее сообщалось, что мужчина напал на полицейского на Вешняковской улице. Он агрессивно отреагировал на просьбу представителя правоохранительных органов и завязал драку с ним. 2 мая Перовским районным судом было принято решение об освобождении Матмусаева под подписку о невыезде.