Полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины во время пьяной ссоры в Коломне

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Сотрудники СК задержали мужчину по подозрению в избиении до смерти своей знакомой в подмосковной Коломне. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Московской области.

"По предварительным данным следствия, 30 мая около одного из жилых домов в Коломне было обнаружено тело 28-летней женщины. По данным эксперта, смерть потерпевшей наступила в результате черепно-мозговой травмы в связи с образованием субдуральной гематомы", – говорится в сообщении.

Как уточняется, по подозрению в совершении преступления задержали 28-летнего знакомого погибшей. Ему предъявлено обвинение. На допросе он сообщил, что преступление было совершено в ходе пьяной ссоры.

В конце мая в Ленинском городском округе задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 64-летнего знакомого. По информации следствия, в полицию обратился мужчина и написал явку с повинной.

