Мужчина признался в убийстве знакомого, тело которого нашли в подмосковном лесу

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В Ленинском городском округе задержан мужчина, которого подозревают в убийстве 64-летнего знакомого. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Следователем следственного отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого (часть 1 статьи 105 УК РФ). В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", – сообщили в пресс-службе ГУ СК России по Московской области.

По информации следствия, в полицию обратился мужчина и написал явку с повинной. Подозреваемый заявил, что причиной убийства стала ссора, в результате которой 64-летний мужчина был убит. Затем подозреваемый расчленил тело и отвез в лес.

О происшествии стало известно в воскресенье, 24 мая. В одном из СНТ в Ленинском городском округе обнаружили фрагменты тела. Было установлено, что смерть наступила в пределах 10 дней.

На данный момент следствие продолжается. Подозреваемый вместе с полицией будет отправлен на осмотр местности, где были обнаружены сумки.

