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Москва 24

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Происшествия

16:26

Расчлененное тело мужчины нашли в лесу в Подмосковье

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В лесу на территории Ленинского городского округа найден убитый мужчина, чье тело расчленили, а части положили в две сумки, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подмосковного управления СК РФ.

Фрагменты тела были обнаружены 24 мая недалеко от одного из СНТ. Следователи установили, что смерть мужчины наступила 10 дней назад. По факту убийства СК РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

"В настоящее время по уголовному делу следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Также планируется проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти мужчины.

Ранее в столичном районе Фили-Давыдково нашли обнаженное тело 22-летней гражданки Кубы. Труп обнаружили около мусорного контейнера на Кастанаевской улице.

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