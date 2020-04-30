СК продлил следствие по делу экс-главы Раменского округа, обвиняемого в убийстве

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Следственный комитет РФ до 8 августа продлил следствие по делу бывшего главы Раменского городского округа Андрея Кулакова. Мужчину обвиняют в убийстве знакомой Евгении Исаенковой. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин продлил срок следствия по делу моего подзащитного до 8 августа", – заявил адвокат обвиняемого Артем Сарбашев.

Предыдущее обновление в ходе следствия касалось появления в деле секретного свидетеля, которому Кулаков якобы признавался в убийстве. Сторона защиты настаивает на очной ставке с этим свидетелем.

Андрей Кулаков был задержан в мае 2019 года по подозрению в убийстве. Впоследствии его арестовал Бабушкинский суд Москвы. По версии следствия, трагедия произошла в ночь на 2 мая. Кулаков якобы убил Исаенкову в салоне автомобиля, после чего скрылся.

Несмотря на улики следствия – звонки от Кулакова на номер Исаенковой, следы ДНК чиновника на теле и одежде жертвы, – подсудимый вину не признает.

29 мая 2019 года Андрей Кулаков досрочно прекратил полномочия главы Раменского городского округа. Исполняющим обязанности на этом посту стал Николай Воробьев.

