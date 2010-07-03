Экс-главе Раменского района Кулакову назначили психиатрическую экспертизу

Фото: Агентство Москва/Игорь Иванко

Бывшему главе Раменского района Андрею Кулакову, которого обвиняют в убийстве своей знакомой Евгении Исаенковой, назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом сообщил адвокат Артем Сарбашев.

"Моему подзащитному назначена психолого-психиатрическая экспертиза. В подобных делах об убийстве она обычно назначается", – приводит слова Сарбашева Агентство "Москва".

Адвокат добавил, что Серпуховский городской суд продлил арест Кулакову до 7 января будущего года.

Кулакова задержали 31 мая по подозрению в причастности к убийству зампредседателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой.

По данным следствия, Кулаков из-за личной неприязни убил свою 39-летнюю знакомую в салоне автомобиля. Это произошло в ночь на 2 мая. Тело женщины обнаружили спустя два дня.

По словам Кулакова, у него не было причин совершать преступление, поскольку Евгения Исаенкова была близким ему человеком и помогала по работе. Также он заявил, что не мог физически присутствовать на месте преступления и находился в тот момент дома.

21 июня Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал Андрея Кулакова. До этого суд уже отправлял предполагаемого убийцу под стражу, но защита это решение обжаловала, сославшись на то, что доказательств причастности к убийству крайне мало.

