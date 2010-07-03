Экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова арестовали до 7 июля. Решение принял Бабушкинский суд столицы, сообщает Агентство "Москва".
Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве 31 мая. Его подозревают в причастности к гибели зампредседателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой, тело которой нашли 2 мая в ее автомобиле.
5 июня сообщалось, что родственники и друзья бывшего главы Раменского района не верят в его виновность. Адвокаты тогда заявляли, что готовы обжаловать меру пресечения.
13 июня Мосгорсуд отменил постановление об аресте Кулакова.
Согласно данным следствия, подозреваемый пригласил жертву на свидание в безлюдное место. Туда они отправились на ее же машине, и он задушил женщину.
По предварительным данным, жертву задушили руками и предметом из ткани. Не исключается, что колготками или платком, однако точное орудие убийство пока установить не удалось.
Экс-глава Раменского района Подмосковья арестован по обвинению в убийстве
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