СК проверит новые данные по делу экс-главы Раменского района

Жена экс-главы Раменского района Андрея Кулакова, подозреваемого в жестоком убийстве, впервые публично высказалась о деле, передает телеканал Москва 24.

Мужчина проходит по делу об убийстве Евгении Исаенковой, которая занимала должность зампредседателя местной общественной палаты. Женщину задушили в ее же автомобиле.

Следственный комитет проверит новую версию о мотивах громкого убийства. Жена Кулакова заявила. что в момент преступления муж был рядом с ней. По ее словам, эту информацию может подтвердить консьерж в подъезде, который видел, как пара возвращается домой.

Кроме того, в программу на телеканале "Россия" поступил анонимный звонок. Неизвестный абонент сообщил, что Евегнию Исаенкову якобы могли убить из-за компромата на одного "влиятельного" человека. Теперь анонима ищут следователи.

Кулакова задержали 31 мая по подозрению в причастности к убийству зампредседателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой.

По данным следствия, Кулаков из-за личной неприязни убил свою 39-летнюю знакомую в салоне автомобиля. Это произошло в ночь на 2 мая. Тело женщины обнаружили спустя два дня.

По словам Кулакова, у него не было причин совершать преступление, поскольку Евгения Исаенкова была близким ему человеком и помогала по работе. Также он заявил, что не мог физически присутствовать на месте преступления и находился в тот момент дома.

21 июня Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал Андрея Кулакова. До этого суд уже отправлял предполагаемого убийцу под стражу, но защита это решение обжаловала, сославшись на то, что доказательств причастности к убийству крайне мало.

