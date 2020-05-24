Тело младенца обнаружили в мусорном контейнере в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело новорожденного ребенка обнаружили в мусорном контейнере в Дмитровском городском округе. Следственный комитет проводит проверку, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Инцидент произошел в поселке Некрасовский. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и найти мать ребенка.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее СК возбудил уголовное дело после пропажи 4-летней девочки в Мурманской области. Поиски девочки из поселка Алакуртти продолжаются.